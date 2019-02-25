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Кредит ФНБ группе СИБУР принес бюджету страны 100 млн долларов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Vehicle industry energy pipes pollution refinery 773286 pxhere.com

Кредит ФНБ группе СИБУР принес бюджету страны 100 млн долларов

Сегодня, 15:00ЭкономикаФото: pxhere.com
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