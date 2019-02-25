Кредит ФНБ группе СИБУР принес бюджету страны 100 млн долларов

По данным издания Nashgorod.ru, в 2015 году привлечение госсредств в коммерческий проект было темой дискуссий – нужно ли государству кредитовать коммерческий проект, пусть и важный для экономики. Займ удалось получить на весьма жестких условиях. Государство ежегодно получает за кредит десятки миллионов долларов. На сегодняшний день госбюджет пополнился на 100 миллионов долларов процентных выплат. Система настроена на обеспечение максимальной защиты и возвратности денег ФНБ. Выяснилось, что доход, получаемый ФНБ от вложений в проект «ЗапСибНефтехим», существенно больше, чем средняя доходность от гособлигаций США, в которых по традиции размещалась значительная часть средств ФНБ для быстрого доступа к ликвидным средствам.