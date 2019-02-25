Кредит ФНБ группе СИБУР принес бюджету страны 100 млн долларов
Во втором квартале 2019 года в Тобольске будет завершено строительство нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим». Компания СИБУР вложила в проект девять миллиардов долларов, из которых 1,75 миллиарда являются кредитом Фонда национального благосостояния.
По данным издания Nashgorod.ru, в 2015 году привлечение госсредств в коммерческий проект было темой дискуссий – нужно ли государству кредитовать коммерческий проект, пусть и важный для экономики. Займ удалось получить на весьма жестких условиях. Государство ежегодно получает за кредит десятки миллионов долларов. На сегодняшний день госбюджет пополнился на 100 миллионов долларов процентных выплат. Система настроена на обеспечение максимальной защиты и возвратности денег ФНБ. Выяснилось, что доход, получаемый ФНБ от вложений в проект «ЗапСибНефтехим», существенно больше, чем средняя доходность от гособлигаций США, в которых по традиции размещалась значительная часть средств ФНБ для быстрого доступа к ликвидным средствам.
Завод будет выпускать продукцию, которая заместит 85-95% импорта полимеров из Китая и Европы на сумму 34 миллиарда рублей в год. «ЗапСибНефтехим» поможет реализовать импортозамещение в разных сегментах готовой продукции: от труб до упаковки.
Планируется, что предприятие будет выпускать два миллиона тонн полимеров в год, что даст новые продуктовые решения таким отраслям как строительство, ЖКХ, автомобилестроение, медицина, упаковка для продуктов питания. Так, при использовании годового объема выпускаемой заводом продукции можно будет поменять все ржавые трубы в России.
Экспорт продукции, производимой за год «ЗапСибНефтехим», достигнет 140 миллиардов рублей.
Благодаря появлению нефтехимического комбината в Сибири многие российские производители смогут расширить свой бизнес. Бюджет Тюменской области начнет получать значительные налоговые отчисления, а экономика региона ускорит рост за счет улучшения бизнес-климата.