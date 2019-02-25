Мэрия Нижнего Тагила распродала всю недвижимость в центре города

За 2018 год администрация Нижнего Тагила провела 115 аукционов по приватизации муниципального имущества, на которых было продано 16 объектов из прогнозного плана на сумму 14,9 млн рублей. Из прогнозных планов предыдущих лет реализовано еще 17 муниципальных объектов на сумму 44,8 млн рублей. Таким образом общая сумма проданного за 2018 год недвижимого имущества составила почти 60 млн рублей, рассказала Марина Михайлова.