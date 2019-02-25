Мэрия Нижнего Тагила распродала всю недвижимость в центре города
Сегодня, 17:08ЭкономикаАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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У администрации Нижнего Тагила закончились объекты для приватизации в центре города. Об этом на заседании комиссии по предпринимательству Нижнетагильской городской думы рассказала начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
За 2018 год администрация Нижнего Тагила провела 115 аукционов по приватизации муниципального имущества, на которых было продано 16 объектов из прогнозного плана на сумму 14,9 млн рублей. Из прогнозных планов предыдущих лет реализовано еще 17 муниципальных объектов на сумму 44,8 млн рублей. Таким образом общая сумма проданного за 2018 год недвижимого имущества составила почти 60 млн рублей, рассказала Марина Михайлова.
Большая часть проданных помещений составляют цокольные этажи, помещения, требующие значительного ремонта, и гаражные боксы,отметила чиновница.
Девять объектов стоимостью более 25 млн рублей реализованы путем преимущественного права приватизации их арендаторам.
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