Дочка «Треста Магнитострой» отсудила у тагильского Горэнерго миллион рублей

Ранее между организациями был заключен договор поставки. По условиям контракта, «Строительное управление № 5» поставило изделия теплотрасс, ФБС, плиты перекрытия лотков и опорные плиты для ремонта теплосетей. Материалы были необходимы для подготовки Дзержинского района к отопительному сезону 2016-2017. Общая сумма — 1,6 миллиона рублей. «Горэнерго» не произвело оплату услуг.

В ходе судебного заседания установлено, что выплаты по некоторым счетам не подлежат взысканию, так как истёк срок давности. Их общая сумма — 955,7 миллиона рублей.

Суд удовлетворил требования частично. Решено взыскать с МУП «Горэнерго» миллион рублей.