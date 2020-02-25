Дочка «Треста Магнитострой» отсудила у тагильского Горэнерго миллион рублей
ООО «Строительное управление № 5» (часть акций принадлежит «Тресту Магнитострой») подало иск в Арбитражный суд Свердловской области к МУП «Горэнерго» в Нижнем Тагиле о взыскании двух миллионов рублей. Требования были удовлетворены частично.
Ранее между организациями был заключен договор поставки. По условиям контракта, «Строительное управление № 5» поставило изделия теплотрасс, ФБС, плиты перекрытия лотков и опорные плиты для ремонта теплосетей. Материалы были необходимы для подготовки Дзержинского района к отопительному сезону 2016-2017. Общая сумма — 1,6 миллиона рублей. «Горэнерго» не произвело оплату услуг.
В ходе судебного заседания установлено, что выплаты по некоторым счетам не подлежат взысканию, так как истёк срок давности. Их общая сумма — 955,7 миллиона рублей.
Суд удовлетворил требования частично. Решено взыскать с МУП «Горэнерго» миллион рублей.
Напомним, МУП «Горэнерго» банкротится с 2011 года. Имущество организации находится под юрисдикцией города. Ранее «Уралвагонзавод» отсудил у «Горэнерго» 949 миллионов рублей за неуплату по услугам энергосбережения.