Эксперты прогнозируют рост цен на одежду и бытовую технику
Сегодня, 10:06ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В 2021 году прогнозируется рост цен на непродовольственные товары, пишут «Новые Известия».
Увеличение стоимости может произойти, если в силу вступят требования о 100% утилизации отходов потребительских товаров. «Известия», со ссылкой на главу комитета по торговле «Деловой России» Алексея Федорова, сообщают, что бытовая техника может подорожать на 13%.
Отметим, в России планируется внедрить 100% утилизацию упаковок и потребительских товаров. Этим должны либо заняться производители, либо они обязаны платить экологический сбор. Сейчас норматив утилизации составляет только 5%, а ставка экологического сбора — 16,3 тысячи рублей за тонну.
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