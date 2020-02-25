Эксперты прогнозируют рост цен на одежду и бытовую технику

Увеличение стоимости может произойти, если в силу вступят требования о 100% утилизации отходов потребительских товаров. «Известия», со ссылкой на главу комитета по торговле «Деловой России» Алексея Федорова, сообщают, что бытовая техника может подорожать на 13%.