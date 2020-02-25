Мэрия Нижнего Тагила взамен изъятого у НТТС имущества отдаст 424 метра теплоснабжения

В муниципальную собственность мэрия Нижнего Тагила принимает 424 метра теплоснабжения от ООО «Ресурс». Этот объект администрация отдаёт взамен ранее полученного в городскую казну имущества НТТС: административного здания по адресу Юбилейная, 42, здания АБК по адресу Черноморская, 1, здания котельной Химчистки по адресу Краснознамённая, 73, объекта незавершённого строительства на пересечении улиц Серова и Пархоменко, крана подвесного, склада, мастерской и гаража по адресу Вязовская, 13, ливневой канализации от тепловой камеры, наружных тепловых сетей, автомобиля ГАЗ, экскаватора-погрузчика и другого.

Напомним, что эти объекты ранее принадлежали НТТС. Администрация приняла их в муниципальное имущество с 2016 по 2018 год, что отмечено в соответствующих постановлениях. Внешний управляющий «Нижнетагильских тепловых сетей» Александра Звонарева обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением об оспаривании сделок должника. Управляющий назвала незаконной сделку по изъятию имущества предприятия администрацией Нижнего Тагила на 131,9 миллиона рублей.