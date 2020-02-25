В Екатеринбурге открыли первую в мире вертикальную ферму по выращиванию клубники

Клубнику культивируют методом аэропоники с автоматизированной системой управления и использованием имитации солнечного света. Кусты клубники высажены на нескольких уровнях, при этом система устроена так, что корни растений как будто парят в воздухе. Им подаются питательные вещества, распределяемые вдоль всей корневой системы.