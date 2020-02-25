В Екатеринбурге открыли первую в мире вертикальную ферму по выращиванию клубники
Сегодня, 11:15ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала появилась ферма по выращиванию клубники площадью 100 квадратных метров и урожайностью 500 килограммов в месяц, сообщают ЕАН.
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Клубнику культивируют методом аэропоники с автоматизированной системой управления и использованием имитации солнечного света. Кусты клубники высажены на нескольких уровнях, при этом система устроена так, что корни растений как будто парят в воздухе. Им подаются питательные вещества, распределяемые вдоль всей корневой системы.
Реализовывать продукцию планируется в Свердловской области, что снизит затраты на логистику. Производители гарантируют потребителям экологически чистый продукт.
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