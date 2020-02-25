В Екатеринбурге за 413 миллионов рублей продают здание банка «Нейва»
Сегодня, 15:33ЭкономикаФото: N1.ru
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На улице Чапаева в Екатеринбурге на продажу выставили здание банка «Нейва», стоимость объекта — 413 миллионов рублей. Объявление размещено на портале недвижимости N1.
Сюжеты: Екатеринбург
В стоимость включен участок земли, на котором расположено четырехэтажное здание, наземный паркинг на 50 машин, подземный паркинг на 15 машиномест. Общая площадь здания — 4,5 тысячи квадратных метров. Высота потолков — до 3,7 квадратных метров.
На территории работает собственная электроподстанция, в здании есть лифт, подключены интернет и видеонаблюдение. Продажа здания связана с тем, что оно стало приносить убыток. и банк рассматривает варианты переезда на площади с условием аренды, либо рассматривает вариант аренды площадей в этом же здании у нового собственника.
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