В Екатеринбурге за 413 миллионов рублей продают здание банка «Нейва»

В стоимость включен участок земли, на котором расположено четырехэтажное здание, наземный паркинг на 50 машин, подземный паркинг на 15 машиномест. Общая площадь здания — 4,5 тысячи квадратных метров. Высота потолков — до 3,7 квадратных метров.

На территории работает собственная электроподстанция, в здании есть лифт, подключены интернет и видеонаблюдение. Продажа здания связана с тем, что оно стало приносить убыток. и банк рассматривает варианты переезда на площади с условием аренды, либо рассматривает вариант аренды площадей в этом же здании у нового собственника.