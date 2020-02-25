В России под угрозой закрытия из-за нерентабельности оказались три сахарных завода
В 2020 году под угрозу закрытия попали три завода, занимающиеся производством сахарного песка, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление председателя Союзроссахара Андрея Бодина.
Речь идет о сахарном заводе в Башкортостане, Нурлатском сахарном заводе в Татарстане и заводе в Тульской области. Причиной закрытия называют цены на сахар, которые находятся последние годы на уровне, не позволяющем поддерживать рентабельность предприятий. В сельскохозяйственном сезоне 2016-2017 в России произведено столько сахара, что предложение превысило спрос. По мнению Бодина, излишки продукта необходимо было реализовывать за рубежом. Из-за избытка сахара начали падать цены на продукт. Сейчас цены достигли исторического минимума — 20 рублей за килограмм.
Кроме того, по прогнозу эксперта, закрытие может грозить еще нескольким сахарным заводам в России. Оптимизировать процессы смогут только те предприятия, где имеется собственное производство сахарной свеклы. Спасти сахарные заводы можно также в случае, если аграрии снизят объемы выращиваемой свеклы.