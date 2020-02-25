В России под угрозой закрытия из-за нерентабельности оказались три сахарных завода

Речь идет о сахарном заводе в Башкортостане, Нурлатском сахарном заводе в Татарстане и заводе в Тульской области. Причиной закрытия называют цены на сахар, которые находятся последние годы на уровне, не позволяющем поддерживать рентабельность предприятий. В сельскохозяйственном сезоне 2016-2017 в России произведено столько сахара, что предложение превысило спрос. По мнению Бодина, излишки продукта необходимо было реализовывать за рубежом. Из-за избытка сахара начали падать цены на продукт. Сейчас цены достигли исторического минимума — 20 рублей за килограмм.