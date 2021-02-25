Эксперт: «Рост госдолга России на 40% никак не повлияет на людей»

Госдолг РФ вырос за один год почти на 40%. В денежном эквиваленте сумма роста составила 5,4 триллиона рублей. Общие долговые обязательства страны достигли почти 19 триллионов рублей, что составляет почти 18% ВВП, по данным Счетной палаты.
Напрямую государственный долг никак не повлияет на простых жителей России, передает ИА «Новые известия» слова старшего научного сотрудника Института социальной политики ВШЭ Василия Аникина.
По словам эксперта, повлиять на россиян могут только решения правительства, которые будут приняты в связи с увеличением займов государства. В долгосрочной перспективе это может сказаться на финансировании социальной сферы.
Василий Аникин отметил, что в 2020 году внутренний долг России вырос гораздо больше. Он достиг значения почти в 14,8 триллиона рублей. Рост по сравнению с 2019 годом составил 4,6 триллиона. При этом, внешний долг достиг отметки почти 57 миллиардов долларов США, что в рублевом выражении эквивалентно примерно 4,2 триллиона рублей.
В кризис 1998 года госдолг считался основной проблемой бюджета. Из-за него возникали задержки с заработной платой у государственных работников. Кроме того, в те годы РФ выплачивала большие проценты по займам, не только российским, но и советским. В сентябре 2020 года появилось сообщение о намерении правительства рекордно увеличить госзаем из-за дефицита бюджета.
В 90-е у России был значительный долг, который дорого обходился бюджету. В настоящий момент следует смотреть на проценты, под который выдается заем. В некоторых государствах денежные средства дают почти под нулевой процент, а иногда — ставка может достигать отрицательных значений, рассказал Василий Аникин.
Эксперт уточнил, что государственный долг «это нормально». А проблемы в соцсфере возникнут только в случае серьезных проблем в экономике, когда государство уже не сможет «нормально зарабатывать».
Напомним, за январь 2021 года госдолг Свердловской области вырос на 5,7%. На 1 февраля сумма составила более 120,9 миллиарда рублей. Это на 6,5 миллиарда рублей больше, чем на начало текущего года.