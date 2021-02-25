Эксперт: «Рост госдолга России на 40% никак не повлияет на людей»

В кризис 1998 года госдолг считался основной проблемой бюджета. Из-за него возникали задержки с заработной платой у государственных работников. Кроме того, в те годы РФ выплачивала большие проценты по займам, не только российским, но и советским. В сентябре 2020 года появилось сообщение о намерении правительства рекордно увеличить госзаем из-за дефицита бюджета.