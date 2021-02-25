Сотни предпринимателей прекратили деятельность за «ковидный» 2020 год в Нижнем Тагиле

Сотни предпринимателей прекратили деятельность за «ковидный» 2020 год в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:51ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
661 субъект в сфере малого и среднего бизнеса завершил свою деятельность в 2020 году, сообщается в отчете по развитию и поддержке предпринимателей администрации Нижнего Тагила.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 1 января 2020 года в городе был зарегистрирован 10 881 бизнес. Из них 4 560 — это юридические лица, 6 321 — ИП. К началу 2021 года общее количество бизнесов сократилось до 10 220 (4 233 юридических лиц и 5 987 индивидуальных предпринимателей).

Численность персонала у таких бизнесменов сократилась на 2,5 тысячи сотрудников. В общей сложности на таких предпринимателей работают 42,7 тысячи тагильчан. Из них 37,2% трудятся в сфере торговли, 15,9% — работают с недвижимостью, 13,5% наняты для работы на обрабатывающих предприятиях.

3 165 жителей Нижнего Тагила оформили свою деятельность как самозанятые.

Напомним, 18 февраля сообщалось о 2,5 тысячи миллионеров, которые проживают в Нижнем Тагиле и соседних городах.

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Нижний Тагил
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