Эксперт: С выдачей кредитов проблем быть не должно, но может вырасти процент по займа

Эксперт: С выдачей кредитов проблем быть не должно, но может вырасти процент по займа

Эксперт: С выдачей кредитов проблем быть не должно, но может вырасти процент по займа

Сегодня, 20:10
Экономика
Фото: Медиахолдинг1Mi
Главный специалист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов рассказал представителям СМИ, чего ждать населению от санкций, наложенных Западом на ряд отечественных кредитно-финансовых учреждений.

Экономист пояснил, что в настоящее время для клиентов российских банков особых рисков нет, пишут «Народные новости».

По словам Миронова, санкции в основном направлены на ограничение финансирования с внешних рынков. В случае же более суровых ограничений могут возникать неполадки с работой карт Visa и MasterCard за рубежом. Он отметил, что с выдачей кредитов проблем быть не должно, но может увеличиться ставка по займам в случае роста ключевой ставки. Эксперт также добавил, что пока не следует вкладывать средства в акции и ценные бумаги, поскольку в этой сфере могут наблюдаться серьезные колебания.

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