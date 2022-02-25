Финансист Баранов: санкции ударят по репутации и производству ЕВРАЗ НТМК и УВЗ

Новые санкции Запада будут призваны ослабить промышленные предприятия, например, такие как ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавод», и максимально осложнить их деятельность, сообщил редакции TagilCity.ru ведущий эксперт «Финам Менеджмента» Дмитрий Баранов.

По его словам, в первую очередь существенно ограничится привлечение иностранного заемного финансирования или вовсе будет введен запрет на него. Также возможен запрет на поставку импортного оборудования, как нового, так и комплектующих для уже существующего. Нельзя исключать того, что могут быть введены ограничения или даже запреты на поставку готовой продукции предприятий в другие страны, что может серьезно ослабить конкурентоспособность отечественных компаний, отразится на объемах производства,отметил Дмитрий Баранов. Новые рынки сбыта в условиях жесткой конкуренции найти будет сложно, считает эксперт. Не стоит забывать, что предприятиям на это придется потратить средства, которые у них будут ограничены. Не исключено, что предприятиям в результате введения санкций может потребоваться сокращать свои расходы, проводить различные организационные изменения, включая сокращение персонала,подчеркнул Дмитрий Баранов. Ударят санкции и по репутации ЕВРАЗ НТМК и УВЗ. Даже, если ограничения будут отменены, иностранные компании могут не сразу решиться на возобновление сотрудничества с ними в течение продолжительного времени, а это скажется на доходах компаний. В случае введения санкций они могут крайне негативно сказаться на деятельности отечественных предприятий, подытожил Дмитрий Баранов.

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