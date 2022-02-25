Германия заявила о планах по «полной блокаде» российских банков

По словам германского чиновника, санкции ударят по экономике. Наиболее чувствительное место — банки. Если их вывести «из игры», то бизнес с Россией будет сведен к нулю. Однако отдельные трансакции все же пресекать не получится.
Это касается оплаты ФРГ поставок российского газа, а также денежных расчетов между некоторыми организациями двух стран, пояснил министр финансов. Например, когда у германской компании есть свои филиалы в РФ.
Другие шаги возможны, но нужно продумать их воздействие. Речь идет о том, что последствия должна ощущать российская экономика, приводит слова министра ТАСС.
США, Канада, Великобритания, Япония также грозят заморозить заграничные счета россиян. Но в Центробанке уже заявили о «подушке безопасности». Это специальный план мер по обеспечению бесперебойной работы даже в условиях санкций.
К настоящему моменту под Санкции попали практически все российские банки, среди них: Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, и другие.