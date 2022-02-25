Германия заявила о планах по «полной блокаде» российских банков

Германия заявила о планах по «полной блокаде» российских банков
Германия заявила о планах по «полной блокаде» российских банков
Сегодня, 12:58ЭкономикаФото: pixabay.com

Минфин Германии заявил о «полной блокаде» российских банков

Заявление о «полной блокаде» российских банков озвучил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

По словам германского чиновника, санкции ударят по экономике. Наиболее чувствительное место — банки. Если их вывести «из игры», то бизнес с Россией будет сведен к нулю. Однако отдельные трансакции все же пресекать не получится.

Это касается оплаты ФРГ поставок российского газа, а также денежных расчетов между некоторыми организациями двух стран, пояснил министр финансов. Например, когда у германской компании есть свои филиалы в РФ.

Другие шаги возможны, но нужно продумать их воздействие. Речь идет о том, что последствия должна ощущать российская экономика, приводит слова министра ТАСС.

США, Канада, Великобритания, Япония также грозят заморозить заграничные счета россиян. Но в Центробанке уже заявили о «подушке безопасности». Это специальный план мер по обеспечению бесперебойной работы даже в условиях санкций.

К настоящему моменту под Санкции попали практически все российские банки, среди них: Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, и другие.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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