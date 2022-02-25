Как скажутся санкции на промышленных гигантах в Нижнем Тагиле

Снижение конкурентоспособности или подъем производства? О том, как могут сказаться западные санкции на крупных промышленных предприятиях Нижнего Тагила, таких как ЕВРАЗ-НТМК и «Уралвагонзавод», редакции TagilCity.ru рассказали российские эксперты в сфере экономики.

В первую очередь ограничения будут призваны ослабить предприятия и максимально осложнить их деятельность, считает ведущий эксперт «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Может быть ограничено привлечение иностранного заемного финансирования или введен полный запрет на него. Не исключен запрет на поставку различного зарубежного оборудования, причём не только нового, но также и различных деталей и узлов для ремонта машин и механизмов, уже работающих на предприятиях,рассказал редакции Дмитрий Баранов. Конкурентоспособность ЕВРАЗа и УВЗ могут существенно ослабить запреты на поставку готовой продукции предприятий в другие страны, что отразится на объемах производства. Фото: TagilCity.ru В этом случае предприятиям придется искать новые рынки сбыта, но найти их в условиях жесточайшей глобальной конкуренции будет очень непросто. Не стоит забывать, что предприятиям на это придется потратить средства, которые у них будут ограничены,считает Дмитрий Баранов. В связи с этим предприятия будут вынуждены сокращать расходы, включая сокращение персонала. Отразятся ограничения, по мнению эксперта «Финам Менеджмента» и на репутации предприятий: Санкции неизбежно ударят по репутации предприятий, даже если они будут отменены, многие иностранные компании могут не возобновлять сотрудничество с ними в течение продолжительного времени, что скажется на доходах компаний. Диаметрально противоположную точку зрения высказал президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев. Он считает, что ЕВРАЗ и УВЗ давно готовы запасные планы на случай ограничений, а введение санкций было лишь вопросом времени. Фото: TagilCity.ru Вне зависимости ситуации на Украине санкции против российских предприятий, организаций и частных лиц были бы введены. Поэтому Украина — это только повод, все знали и понимали, что санкции все равно будут. Это, конечно, негативно скажется и на ЕВРАЗ-Холдинг и на «Уралвагонзавод». Но у всех этих предприятий есть варианты, как из этой ситуации выйти, как сделать так, чтобы не пострадали люди, которые на этих предприятиях работают,поделился мнением с TagilCity.ru Дмитрий Гусев. Кроме того, эксперт считает, что ограничения лишь поспособствуют развитию российской промышленности.

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