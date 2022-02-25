Мониторить цены на продукты собирается российское правительство

Мониторить цены на продукты собирается российское правительство
Мониторить цены на продукты собирается российское правительство
Сегодня, 23:25ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Цены на социально значимые продукты собирается мониторить правительство РФ в связи с военными действиями России в ДНР.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил на совещании, что агропромышленный комплекс страны выполняет задачи продовольственной безопасности по самообеспечению. Однако правительство страны будет следить за ценами на социально значимые продукты.

Также министерство сельхозразвития РФ заявило, что Россия может сама обеспечить граждан основными видами продуктов питания. Согласно данным ведомства, в стране не будет дефицита зерна, мяса, рыбы, растительного масла и сахара, так как существует собственное производство.

Напомним, за неделю с 17 по 24 февраля, еще до введения санкций, в Свердловской области снова подорожали овощи, фрукты и молоко.

Сюжеты:
ЦеныДНР и ЛНР
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