О возможных кибератаках на предприятия Свердловской области заявил Куйвашев

О возможных кибератаках на предприятия Свердловской области заявил глава региона Евгений Куйвашев. В связи с этим он призвал бизнесменов усилить меры безопасности.

Об этом он заявил на ежегодном собрании Свердловского Союза промышленников и предпринимателей. Глава региона добавил, что также не прекращаются попытки ограничения доступа товаров наших производителей на мировой рынок. Мы понимаем, что попытки ограничить доступ российских и, в частности, уральских товаров на мировые рынки будут только расти, говорит Куйвашев. Он подчеркнул, что на данный момент для отдельных видов продукции НЛМК-Урал в США антидемпинговая пошлина повысилась до 737%, а для остальных — до 437%. Также в США введен запрет на приобретение импортной стальной продукции. Надежда, по его словам, только на внутренний рынок. Поэтому, он считает, что расширять спрос надо внутри страны. Чтобы с этим было легче справиться, от федерального правительства будет предоставляться изобретателям грантовая поддержка.

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