О возможных кибератаках на предприятия Свердловской области заявил Куйвашев

Об этом он заявил на ежегодном собрании Свердловского Союза промышленников и предпринимателей.
Глава региона добавил, что также не прекращаются попытки ограничения доступа товаров наших производителей на мировой рынок.
Мы понимаем, что попытки ограничить доступ российских и, в частности, уральских товаров на мировые рынки будут только расти, говорит Куйвашев.
Он подчеркнул, что на данный момент для отдельных видов продукции НЛМК-Урал в США антидемпинговая пошлина повысилась до 737%, а для остальных — до 437%. Также в США введен запрет на приобретение импортной стальной продукции.
Надежда, по его словам, только на внутренний рынок. Поэтому, он считает, что расширять спрос надо внутри страны. Чтобы с этим было легче справиться, от федерального правительства будет предоставляться изобретателям грантовая поддержка.