Политолог Гусев: санкции дадут толчок развитию ЕВРАЗ НТМК и УВЗ

Введение Западом экономических ограничений будет только способствовать развитию российской промышленности, в том числе «Уралвагонзавода» и ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, поделился мнением с TagilCity.ru президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев.

По мнению политолога, ситуация на Украине лишь предлог для Запада ввести санкции для российских предприятий, организаций и частных лиц. И новые ограничения были бы введены в любом случае. Это негативно повлияет как на «Уралвагонзавод», так и на ЕВРАЗ НТМК. Однако, считает Дмитрий Гусев, у предприятий есть запасной вариант, составленный заранее, чтобы отвести удар ограничений от своих сотрудников. Кроме того, эксперт уверен, что санкции лишь дадут толчек подъему российской промышленности: Мы видели по санкциям, которые были с 2014 года, что они наоборот способствовали развитию российской промышленности. Что сельское хозяйство, что машиностроение, они как раз с 2014 года выросли. Я уверен, что и сейчас будет тоже самое. Ведущий эксперт «Финам Менеджмента» Дмитрий Баранов высказал прямо диаметральное предположение — санкции максимально осложнят деятельность промышленных предприятий. Финансист Баранов: санкции ударят по репутации и производству ЕВРАЗ НТМК и УВЗ

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