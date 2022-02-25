Политолог Гусев: санкции дадут толчок развитию ЕВРАЗ НТМК и УВЗ

По мнению политолога, ситуация на Украине лишь предлог для Запада ввести санкции для российских предприятий, организаций и частных лиц. И новые ограничения были бы введены в любом случае.
Это негативно повлияет как на «Уралвагонзавод», так и на ЕВРАЗ НТМК. Однако, считает Дмитрий Гусев, у предприятий есть запасной вариант, составленный заранее, чтобы отвести удар ограничений от своих сотрудников. Кроме того, эксперт уверен, что санкции лишь дадут толчек подъему российской промышленности:
Мы видели по санкциям, которые были с 2014 года, что они наоборот способствовали развитию российской промышленности. Что сельское хозяйство, что машиностроение, они как раз с 2014 года выросли. Я уверен, что и сейчас будет тоже самое.
Ведущий эксперт «Финам Менеджмента» Дмитрий Баранов высказал прямо диаметральное предположение — санкции максимально осложнят деятельность промышленных предприятий.