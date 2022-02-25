Штраф грозит тагильскому ВГОКу за работу без лицензии

За осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензирования по законодательству для юридических лиц предусмотрен штраф от 30 до 40 тысяч рублей. До 17 марта 2022 года истцу необходимо представить документы по существу заявленных требований. Возражения и объяснения от обеих сторон принимаются до 6 апреля.