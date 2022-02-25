Штраф грозит тагильскому ВГОКу за работу без лицензии

Штраф грозит тагильскому ВГОКу за работу без лицензии
Штраф грозит тагильскому ВГОКу за работу без лицензии
Сегодня, 09:24ЭкономикаФото: TagilCity.ru
С иском в суд Свердловской области за работу без лицензирования к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» обратилась Нижнетагильская транспортная прокуратура.

Дело по ч. 3 ст. 14.1 КОАП РФ в отношении ВГОКа будет рассмотрено в порядке упрощенного производства, сообщается в картотеке суда.

За осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензирования по законодательству для юридических лиц предусмотрен штраф от 30 до 40 тысяч рублей. До 17 марта 2022 года истцу необходимо представить документы по существу заявленных требований. Возражения и объяснения от обеих сторон принимаются до 6 апреля.

Напомним, 66,4 миллиона рублей отсуживает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки у тагильского предприятия челябинская компания «Союзуголь». ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» проходит процедуру банкротства с 2018 года. Основную часть долга в миллионы рублей составляют неплатежи за электроэнергию, газ и отопление.

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Нижний ТагилЭксклюзив
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