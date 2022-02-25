Свердловские рестораторы из-за санкций пересматривают меню

Пересмотр состава меню начался в ресторанах Екатеринбурга. Это связано с санкциями, введенными странами Европы в отношении России после старта военных действий на Украине.

На данный момент осуществляется поиск аналогичных видом продуктов для замены и приостанавливаются покупки узких позиций, пишет Ура.ру со ссылкой на вице-президента ассоциации рестораторов и кулинаров Свердловской области Олега Пономарева. По его словам, просто так увеличить цены как в магазине нельзя, потому что каждое блюдо должно быть обработано, изменена технологическая карта и распечатано новое. Пострадать могут блюда, в состав которых входят продукты импортного производства, заявил Пономарев. Изменение граммовки блюда будет зависит от решения конкретного ресторана и его концепции. Лосось или креветка — это очень валютный товар, его сложно заменить. Тут уже каждый ресторан будет решать сам: либо он уберет блюдо из меню, либо пересмотрит рецептуру и сделает другое блюдо,говорит Пономарев. Он подчеркнул, что обычно такие решения посетители воспринимают негативно.

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