УВЗ: санкции Запада не отразятся на деятельности завода

Санкции, введенные западными странами в отношении «Уралвагонзавода», не окажут существенного влияния на его деятельность,отметили в пресс-службе УВЗ.
Также редакции сообщили, что предприятие выпускает продукцию как военного, так и гражданского назначения, которая продолжает пользоваться высоким спросом на российском и мировом рынках. Кроме того, с момента введения экономических ограничений в 2014 году на УВЗ реализуется программа импортозамещения:
Все критически значимые компоненты иностранного производства заменены российскими либо производства дружественных России стран.
Напомним, ранее два эксперта выразили в беседе с редакцией два диаметрально противоположных мнения, касаемо влияния введенных санкций на работу двух промышленных гигантов Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавода».