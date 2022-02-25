УВЗ: санкции Запада не отразятся на деятельности завода

УВЗ: санкции Запада не отразятся на деятельности завода
УВЗ: санкции Запада не отразятся на деятельности завода
Сегодня, 19:03ЭкономикаФото: TagilCity.ru
Предприятие функционирует стабильно и с 2014 года реализует программу импортозамещения, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Санкции, введенные западными странами в отношении «Уралвагонзавода», не окажут существенного влияния на его деятельность,отметили в пресс-службе УВЗ.

Также редакции сообщили, что предприятие выпускает продукцию как военного, так и гражданского назначения, которая продолжает пользоваться высоким спросом на российском и мировом рынках. Кроме того, с момента введения экономических ограничений в 2014 году на УВЗ реализуется программа импортозамещения:

Все критически значимые компоненты иностранного производства заменены российскими либо производства дружественных России стран.

Напомним, ранее два эксперта выразили в беседе с редакцией два диаметрально противоположных мнения, касаемо влияния введенных санкций на работу двух промышленных гигантов Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавода».

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ЭксклюзивДНР и ЛНРНижний Тагил
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