УВЗ: санкции Запада не отразятся на деятельности завода

Также редакции сообщили, что предприятие выпускает продукцию как военного, так и гражданского назначения, которая продолжает пользоваться высоким спросом на российском и мировом рынках. Кроме того, с момента введения экономических ограничений в 2014 году на УВЗ реализуется программа импортозамещения: