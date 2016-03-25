Тагильский «Уралвагонзавод» смог договориться с чешским банком о реструктуризации долга
25 марта 2016, 12:15ЭкономикаТимофей Данилов
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Согласно договору, займ УВЗ реструктурирован под 2,9% до 2021 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
В меморандуме о пересмотре кредита стоят подписи обеих сторон: генерального директора «Чешского экспортного банка» Карела Буреша и руководителя УВЗ Олега Сиенко. Правда, суммы долга руководство УВЗ так и не обнародовало.
По мнению заместителя гендиректора машиностроительного предприятия Алексея Жарича, в условиях имеющейся долговой нагрузки корпорации и санкций Европейского союза и США, достигнутые соглашения с чешским экспортным банком являются важным позитивным фактором.
Уточним, кредит чешский банк выдал в 2007 году на лизинговые поставки технологического оборудования на предприятие.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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