Тагильский «Уралвагонзавод» смог договориться с чешским банком о реструктуризации долга

В меморандуме о пересмотре кредита стоят подписи обеих сторон: генерального директора «Чешского экспортного банка» Карела Буреша и руководителя УВЗ Олега Сиенко. Правда, суммы долга руководство УВЗ так и не обнародовало.

По мнению заместителя гендиректора машиностроительного предприятия Алексея Жарича, в условиях имеющейся долговой нагрузки корпорации и санкций Европейского союза и США, достигнутые соглашения с чешским экспортным банком являются важным позитивным фактором.

Уточним, кредит чешский банк выдал в 2007 году на лизинговые поставки технологического оборудования на предприятие.