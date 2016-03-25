В Нижнем Тагиле продолжится программа поддержки предпринимателей и будет приватизировано 49 объектов муниципального имущества

В повестке дня значился ряд актуальных вопросов. Прежде всего, на заседании внесли изменения в Перечень муниципального имущества, которое предназначается для передачи во владение или временное пользование предпринимателям. Некоторые объекты были включены или исключены из этого перечня. В 2016 году администрация города планирует приватизировать 49 объектов муниципального имущества, а также долю муниципалитета КДК «Современник».

Кроме того, в этом году будет проводиться сплошное федеральное статистическое наблюдение субъектов малого и среднего бизнеса. В такой «экономической переписи» должны принять участие около 4 500 предприятий и более 7 000 индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность на территории Нижнего Тагила.

Также были озвучены итоги реализации мероприятий по финансовой поддержке предпринимателей. Так, на каждый рубль из городской казны, направленный на помощь бизнесменам

По словам Сергея Носова, в такое сложное для экономики время, важно сохранять людей с предпринимательской жилкой. Тех, которые всегда хотят что-то создавать и улучшать. А это, как подчеркнул мэр, способствует развитию Нижнего Тагила.

План работы Совета в этом году: провести 4 заседания в мэрии и обсудить более двух десятков вопросов.