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В Нижнем Тагиле продолжится программа поддержки предпринимателей и будет приватизировано 49 объектов муниципального имущества
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле продолжится программа поддержки предпринимателей и будет приватизировано 49 объектов муниципального имущества

25 марта 2016, 16:45ЭкономикаТимофей Данилов
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