Выставка Russia Arms Expo была перенесена из Нижнего Тагила в Москву

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов дал интервью по этому вопросу редакции Ura.ru. Как оказалось, мэрия муниципалитета знала о возможных планах по переносу выставки, так что это не стало неожиданностью для города. Сергей Константинович рассказал о том, что, когда в Подмосковье состоялась выставка «Армия», стало понятно, что с проведением RAE в Нижнем Тагиле будут проблемы.

Мэр заверил, что власти Нижнего Тагила и региона сделали всё возможное, чтобы отстоять RAE на площадке тагильского полигона НТИИМ. Однако кроме заявления Мипромторга, официальных документов, к примеру, постановления правительства, по переносу нет.

Сергей Носов уверен, что не нужно делать из этой новости трагедию:

Вот только не надо превращать это в трагедию. Если отменят или перенесут, нам останется только сожалеть о принятых решениях. Но выставка очень много дала для развития города, развития его инфраструктуры. И мы сделали очень много для того, чтобы сохранить выставку в Тагиле и в Свердловской области.

Полигон НТИИМ востребован и загружен заказами, поэтому испытания там продолжаются. Городские власти совместно с Минпромторгом будут решать, как использовать этот закрытый объект.

В своё время говорили о том, что новая гостиница Park Inn by Radisson была построена специально для гостей мероприятия. Возникает вопрос, а не закроют ли её? Сергей Носов уверенно заявил, что Park Inn является важной частью плана по расширению инфраструктуры города, поэтому этот вопрос отпадает сам собой.

В любом случае, выставка Russia Arms Expo – бренд Свердловской области, главными партнерами которой остаются УВЗ и НТМК. Несмотря на перенос одного из ярких событий в регионе Нижний Тагил не должен потерять статус «Путинграда» и прежний имидж, уверен мэр Сергей Носов, ведь муниципалитет и без того является самодостаточным брендом.