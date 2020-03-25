Минобороны РФ возьмет кредит на строительство медцентра для больных коронавирусом
Вчера, 23:05ЭкономикаФото: pixabay.com
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Главное военно-строительное управление по спецобъектам Минобороны РФ получит кредит в Промсвязьбанке на сумму в шесть миллиардов рублей под 7% для строительства медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций для больных коронавирусом, сообщается на сайте госзакупок.
Сюжеты: Коронавирус
Планируется, что будет открыта невозобновляемая кредитная линия до 1 октября. На эти средства будет произведен полный комплекс работ.
Само техническое задание на сайте не опубликовано. Местом оказания услуги указывается адрес международного делового центра «Святогор» в Москве.
В середине марта корнавирус был объявлен пандемией. На данный момент по всему миру насчитывается более 425 тысяч случаев заражения, из них 658 — в России. В Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заболевания.
Карта распространения коронавируса в России
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