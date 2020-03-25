Минобороны РФ возьмет кредит на строительство медцентра для больных коронавирусом

Планируется, что будет открыта невозобновляемая кредитная линия до 1 октября. На эти средства будет произведен полный комплекс работ.

Само техническое задание на сайте не опубликовано. Местом оказания услуги указывается адрес международного делового центра «Святогор» в Москве.

В середине марта корнавирус был объявлен пандемией. На данный момент по всему миру насчитывается более 425 тысяч случаев заражения, из них 658 — в России. В Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заболевания.