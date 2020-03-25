На Урале муниципальное учреждение оштрафовали на 200 тысяч за нарушение контракта
По результатам прокурорской проверки в Камышлове муниципальное учреждение оштрафовано на 200 тысяч рублей за самовольное изменение сроков исполнения муниципального контракта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что в апреле прошлого года МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа» был заключен муниципальный контракт на ремонт водопровода для подачи питьевой воды в квартиры горожан. Подрядчиком стало ООО СК »Энергоарсенал», а сумма контракта составила 13,7 миллиона рублей.
Обязательства по контракту должны были быть исполнены в течение 2,5 месяца, однако в указанный в договоре срок объект в эксплуатацию сдан не был. Прокуратура выявила факт незаконного изменения условий контракта касательно сроков исполнения. В отношении МКУ возбудили административное дело.
По итогам рассмотрения материалов в УФАС вынесено решение о наложении на МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа» штрафа в размере 200 тысяч рублей.