На Урале муниципальное учреждение оштрафовали на 200 тысяч за нарушение контракта

Установлено, что в апреле прошлого года МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа» был заключен муниципальный контракт на ремонт водопровода для подачи питьевой воды в квартиры горожан. Подрядчиком стало ООО СК »Энергоарсенал», а сумма контракта составила 13,7 миллиона рублей.

Обязательства по контракту должны были быть исполнены в течение 2,5 месяца, однако в указанный в договоре срок объект в эксплуатацию сдан не был. Прокуратура выявила факт незаконного изменения условий контракта касательно сроков исполнения. В отношении МКУ возбудили административное дело.