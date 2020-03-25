Соцпособия и льготы россиян будут продлены автоматически на полгода
Сегодня, 18:51ЭкономикаФото: kremlin.ru
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Во время обращения к россиянам Владимир Путин заявил о том, что в связи с ситуацией вокруг коронавируса все пособия и льготы граждан будут продлены автоматически на полгода.
Сюжеты: Коронавирус
Кроме того, будут введены и другие дополнительные меры по социальной поддержке граждан. Все выплаты к 75-летию Победы проведут до майских праздников — в апреле. Семьи с детьми, имеющие право на получение материнского капитала, смогут получить по пять тысяч рублей. Размер оплаты больничных — не менее одного МРОТ в месяц. Пособие по безработице увеличится до 12 130 рублей.
Также Путин попросил Центробанк рассмотреть вариант каникул по потребительским и ипотечным кредитам для граждан и индивидуальных предпринимателей.
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