В России для малого и среднего бизнеса введут отсрочку по налоговым выплатам

Такие меры будут предприняты для поддержки предпринимателей на фоне нестабильной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, отметил глава государства.

Также на полгода будут введены отсрочки по кредитам для микропредприятий. Для компаний из наиболее пострадавших отраслей вводится мораторий на подачу заявлений о банкротстве и взыскании штрафов. Размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающих МРОТ, снизится с 30 до 15%.

Кроме того, до 15% будет увеличен налог для лиц, выводящих доходы на зарубежные счета. Если при этом иностранные партнеры не примут подобные соглашения, то договоры с ними будут расторгаться, отметил Путин. Налогом в 13% обложат и доходы с вкладов на сумму более миллиона рублей.