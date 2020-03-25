В России для малого и среднего бизнеса введут отсрочку по налоговым выплатам
Президент РФ Владимир Путин предложил ввести для малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев.
Такие меры будут предприняты для поддержки предпринимателей на фоне нестабильной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, отметил глава государства.
Также на полгода будут введены отсрочки по кредитам для микропредприятий. Для компаний из наиболее пострадавших отраслей вводится мораторий на подачу заявлений о банкротстве и взыскании штрафов. Размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающих МРОТ, снизится с 30 до 15%.
Кроме того, до 15% будет увеличен налог для лиц, выводящих доходы на зарубежные счета. Если при этом иностранные партнеры не примут подобные соглашения, то договоры с ними будут расторгаться, отметил Путин. Налогом в 13% обложат и доходы с вкладов на сумму более миллиона рублей.
Все мeры, котoрые принимaются и будут приняты, срабoтают, дaдут результат, если мы прoявим сплoченность. Если гoсударство и грaждане будут дeйствовать вмeсте. Нaм нужно пoмнить о личнoй ответственнoсти.подчеркнул Владимир Путин.