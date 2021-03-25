Сумма госдолга Свердловской области является сбалансированной по мнению экспертов, так как объем бюджета региона — один из самых крупных в России, сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловская область ежегодно прибегает к рыночным и бюджетным заимствованиям. Большинство экспертов считают, что бюджетный долг — это стандартная практика финансирования государственных расходов. Структуру госдолга Свердловской области можно считать сбалансированной, так как в регионе все большую роль занимают ценные бумаги, а доля коммерческих кредитов снижается, считает директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук Владимир Климанов. Он отметил, что однозначного ответа на вопрос о большой сумме госдолга не существует. Высокие показатели госдолга вовсе не означают, что регион не сможет самостоятельно расплатиться, если его бюджет тоже велик,пояснил эксперт. Он напомнил, что объем бюджета Свердловской области — один из самых крупных в России, и обратил внимание, что в ряде регионов страны наряду с госдолгом у субъектов достаточно большой объем муниципального долга. Однако в Свердловской области задолженность городов и районов невелика. Регион находится в группе с высоким уровнем долговой устойчивости. Напомним, госдолг Свердловской области по состоянию на февраль 2021 года составляет 120,9 миллиарда рублей. Почти 121 млрд достиг госдолг Свердловской области

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