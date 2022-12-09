12,9 млн задолжал агрокомплекс «Горноуральский» компании из Новосибирска

12,9 млн задолжал агрокомплекс «Горноуральский» компании из Новосибирска
12,9 млн задолжал агрокомплекс «Горноуральский» компании из Новосибирска
Сегодня, 19:37ЭкономикаФото: pixabay.com
Иск на 12,9 миллионов за незаконное обогащение подало ООО «Солар» из Новосибирска к ООО «Агрокомплекс «Горноуральский».

Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Свердловской области. Первое заседание назначено на 19 мая 2022 года.

В качестве третьего лица, привлеченного по делу, выступает ООО «Торговый дом «Каро» из Новосибирска. Руководителем компании, занимающейся оптовой торговлей мясом и мясными продуктами является, Марина Токарева. Сейчас организация находится в процессе ликвидации.

ООО «Солар» зарегистрировано в Новосибирске с 2019 года, директором является Дмитрий Четырин. Компания занимается деятельностью по обработке данных и предоставляет услуги по размещению информации.

Напомним, агрокомплекс «Горноуральский» с 2018 года не может устранить все экологические нарушения, выявленные на предприятии природоохранной прокуратурой. За четыре года компания не решила вопросы по лицензированию опасных отходов.

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