16 нарушений выявлены Счетной палатой на тагильском стадионе «Высокогорец»

16 нарушений выявлены Счетной палатой на тагильском стадионе «Высокогорец»
16 нарушений выявлены Счетной палатой на тагильском стадионе «Высокогорец»
Сегодня, 15:01ЭкономикаФото: pixabay.com
16 нарушений и недостатков на сумму около 800 тысяч рублей выявила Счетная палата Нижнего Тагила в ходе проверки МБУ «Спортивная школа «Высокогорец».

Проверка по использованию бюджетных средств и субсидий за 2019–2020 годы прошла в феврале 2022 года.

Специалисты выявили несоблюдение порядка формирования муниципального задания и необеспечение размещения на официальном сайте стадиона отдельных изменений. Кроме того, журналы учета тренировочных занятий велись с нарушениями.

6 тысяч рублей были направлены на оплату неоказанных услуг, тренерам назначались непредусмотренные премии «за профессиональное мастерство» и в честь праздничных дат. Кроме того, ставки водителей спецмашин были снижены в связи с их малой занятостью в течение года.

Имущество стоимостью 14,5 миллиона рублей, полученное в безвозмездное пользование, не было застраховано, а три единицы муниципального имущества стоимостью 197,4 тысячи рублей, не пригодного для использования, не были вовремя списаны.

За два года показатель просроченной дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности занижен на общую сумму 791,1 тысячу рублей.

В адрес учреждения вынесено представление о нарушении выявленных нарушений и недостатков. Материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района.

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