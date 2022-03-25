16 нарушений выявлены Счетной палатой на тагильском стадионе «Высокогорец»

Проверка по использованию бюджетных средств и субсидий за 2019–2020 годы прошла в феврале 2022 года.
Специалисты выявили несоблюдение порядка формирования муниципального задания и необеспечение размещения на официальном сайте стадиона отдельных изменений. Кроме того, журналы учета тренировочных занятий велись с нарушениями.
6 тысяч рублей были направлены на оплату неоказанных услуг, тренерам назначались непредусмотренные премии «за профессиональное мастерство» и в честь праздничных дат. Кроме того, ставки водителей спецмашин были снижены в связи с их малой занятостью в течение года.
Имущество стоимостью 14,5 миллиона рублей, полученное в безвозмездное пользование, не было застраховано, а три единицы муниципального имущества стоимостью 197,4 тысячи рублей, не пригодного для использования, не были вовремя списаны.
За два года показатель просроченной дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности занижен на общую сумму 791,1 тысячу рублей.
В адрес учреждения вынесено представление о нарушении выявленных нарушений и недостатков. Материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района.