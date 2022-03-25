16 нарушений выявлены Счетной палатой на тагильском стадионе «Высокогорец»

6 тысяч рублей были направлены на оплату неоказанных услуг, тренерам назначались непредусмотренные премии «за профессиональное мастерство» и в честь праздничных дат. Кроме того, ставки водителей спецмашин были снижены в связи с их малой занятостью в течение года.