200 тысяч за неисполнение условий контракта требует администрация Тагила у УСМ

Сумма штрафа складывается из двух пунктов: неисполнение предписаний от 27 декабря 2021 года и от 20 января 2022 года.
Дело будет рассматриваться в упрощенном порядке в Арбитражном суде Свердловской области. До 7 апреля стороны могут направить друг другу документы, объясняющие заявленные требования и возражения.
Напомним, «Уралстроймонтаж» является подрядчиком по реконструкции моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Компания неоднократно срывала сроки работ. Ранее организация была включена в реестр недобросовестных поставщиков за недостроенные дороги на Муринских прудах. В декабре 2021 года СЗГХ уже подавала иск в суд по взысканию 200 тысяч к УСМ за ненадлежащее исполнение муниципального контракта, но потом администрация отказалась от него.