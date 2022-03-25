200 тысяч за неисполнение условий контракта требует администрация Тагила у УСМ

Напомним, «Уралстроймонтаж» является подрядчиком по реконструкции моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Компания неоднократно срывала сроки работ. Ранее организация была включена в реестр недобросовестных поставщиков за недостроенные дороги на Муринских прудах. В декабре 2021 года СЗГХ уже подавала иск в суд по взысканию 200 тысяч к УСМ за ненадлежащее исполнение муниципального контракта, но потом администрация отказалась от него.