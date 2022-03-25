200 тысяч за неисполнение условий контракта требует администрация Тагила у УСМ

200 тысяч за неисполнение условий контракта требует администрация Тагила у УСМ
200 тысяч за неисполнение условий контракта требует администрация Тагила у УСМ
Сегодня, 17:51ЭкономикаФото: 1MI
Иск на 200 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта к ООО «Уралстроймонтаж» подала «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила.

Сумма штрафа складывается из двух пунктов: неисполнение предписаний от 27 декабря 2021 года и от 20 января 2022 года.

Дело будет рассматриваться в упрощенном порядке в Арбитражном суде Свердловской области. До 7 апреля стороны могут направить друг другу документы, объясняющие заявленные требования и возражения.

Напомним, «Уралстроймонтаж» является подрядчиком по реконструкции моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Компания неоднократно срывала сроки работ. Ранее организация была включена в реестр недобросовестных поставщиков за недостроенные дороги на Муринских прудах. В декабре 2021 года СЗГХ уже подавала иск в суд по взысканию 200 тысяч к УСМ за ненадлежащее исполнение муниципального контракта, но потом администрация отказалась от него.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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