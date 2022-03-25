66,3 млн отсудила угольная компания из Челябинска у тагильского ВГОКа

Иск челябинской компании был удовлетворен полностью. Причиной судебного разбирательства послужила задолженность ВГОКа по договору поставки от ноября 2020 года. Также тагильское предприятие должно оплатить судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 60 тысяч рублей. Решение Арбитражного суда Челябинской области может быть обжаловано в течение месяца.