66,3 млн отсудила угольная компания из Челябинска у тагильского ВГОКа

66,3 млн отсудила угольная компания из Челябинска у тагильского ВГОКа
66,3 млн отсудила угольная компания из Челябинска у тагильского ВГОКа
Сегодня, 13:32ЭкономикаФото: pixabay.com
66,3 миллиона рублей взыскало ООО «Союзуголь» из Челябинска с ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» из Нижнего Тагила.

Иск челябинской компании был удовлетворен полностью. Причиной судебного разбирательства послужила задолженность ВГОКа по договору поставки от ноября 2020 года. Также тагильское предприятие должно оплатить судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 60 тысяч рублей. Решение Арбитражного суда Челябинской области может быть обжаловано в течение месяца.

ООО «Союзуголь» зарегистрировано в 2012 году в Челябинске, руководитель предприятия — Андрей Шишов. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля твердым топливом. Основными заказчиками фирмы являются ОАО «Современные коммунальные системы» из Кургана, ООО «Самрэк-эксплуатация» из Самары, ООО «Свердловская теплоснабжающая компания».

Напомним, ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» банкротится с 2018 года. Основную часть долга в миллионы рублей составляют иски за электроэнергию, газ и отопление. А в феврале 2022 года нижнетагильская транспортная прокуратура подала иск предприятию за работу без лицензии.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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