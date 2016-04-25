В Нижнем Тагиле все структурные подразделения УВЗ временно прекратят работу с 1 по 9 мая (ФОТО)

В приказе объявлено о приостановлении работы в Нижнем Тагиле и Волчанске на период с 1-го по 9-ое мая. В приказе отмечается необходимость обеспечить работу дежурного персонала, а также работников, занятых формированием финансовой отчётности. Приказ разрешает работникам УВЗ не находиться на рабочем месте в том случае, если во время их смены отдел простаивает.

Директору по персоналу и начальнику отдела приказано оплачивать работникам время простоя в размере не менее 2/3 от средней заработной платы. В конце приказа перечислены ответственные за его исполнение.

Пресс-служба УВЗ оперативно прокомментировала приказ:

Это стандартная практика - дать людям возможность отдохнуть в садах, не возвращаясь на 3 дня на работу. В это время провести необходимую профилактику, ремонты и уборку территорий после зимы.

TagilCity.ru напоминает о том, что многие работники УВЗ находились в вынужденных отпусках с сохранением 2/3 заработной платы с февраля по 31 декабря 2015 года.