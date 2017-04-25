Российский экспорт пшеницы в Турцию вырос в четыре раза

Несмотря на запретительные меры на ввоз зерна из России, введенные 15 марта, ввоз российской пшеницы в Турцию стал рекордным. По итогам марта в Турцию было экспортировано 322 000 тонн пшеницы, в феврале - только 82 000 тонн. И это при том, что беспошлинный ввоз был запрещен с введением запретных мер.

Напомним, в настоящее время пошлина на ввоз зерна в Турцию составляет 130%, что по сути можно приравнять к запрету.

Российские экспортеры сумели увеличить объемы поставок по контрактам, которые были заключены еще при действии беспошлинного ввоза. С 15 марта 2017 года Турция сняла беспошлинный режим также в отношении масла и шрота подсолнечника, риса, кукурузы и бобовых, сообщает газета «Известия»