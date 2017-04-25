Систематическую задержку заработной платы рабочим отрицают на заводе металлических конструкций в Нижнем Тагиле

По словам рабочих, зарплату им отдают частями, задерживая на неделю или две. Опасаясь увольнения или неприятностей на работе, они попросили не раскрывать их имена.

Деньги не платят вовремя. Последние полгода систематически задерживают. Бывает, что на две недели задерживают. В этом проблема и есть — людям кредиты надо платить, а из-за задержки просрочки идут. Аванс дают вовремя, а саму зарплату задерживают. Говорят, что нет денег рассказал один из рабочих.

По договору, зарплату должны выдавать 15-го числа каждого месяца. Если говорить об этом месяце, работники завода должны были получить её в пятницу, 14-го апреля, так как 15-е число пришлось на выходной. Однако свои деньги они получили только через неделю, 21 апреля. При этом сами рабочие считают, что деньги у завода есть:

Дело в том, что завод постоянно работает — что-то отгружают, разгружают... Деньги есть, но почему задерживают, этого я понять не могу. Нам говорят, что денег нет сказал ещё один собеседник порталу TagilCity.ru.

Кроме того, рабочих беспокоит отсутствие индексации их заработной платы, которая, по их словам, не проводилась уже порядка пяти лет:

Раньше по коллективному трудовому договору заработную плату у нас индексировали каждый год. Но потом директор на собрании сказал, что больше этого делать не будет. И у нас уже лет пять никто зарплату не индексирует. Она как стоит на одном уровне, так никуда и не движется рассказал ещё один рабочий завода.

На крупных предприятиях Нижнего Тагила, например, на «Уралвагонзаводе», заработную плату, напомним, индексируют каждый год.

Ради справедливости стоит отметить, что последний собеседник упомянул о том, что хотя зарплату задерживают, предприятие выплачивает компенсацию за задержку:

По договору у нас зарплата выдаётся 15 числа. Могут через неделю отдать, могут часть только отдать. Нам, правда, компенсацию платят, в ласточку какой-то процент идёт сказал он.

Также работник завода рассказал, что задержка выплат рабочим в апреле может быть связана с наложенным на завод крупным штрафом. Якобы один из руководителей имеет в Екатеринбурге небольшой завод, производящий аналогичную продукцию, причем заметно худшего качества. Выпуск этой продукции был оформлен через предприятие в Нижнем Тагиле. Из-за плохого качества на завод был наложен штраф:

В итоге штраф пришел на наш завод. Мы видели конструкции, они к нам в цех приходят, но мы их не варили. Они пришли с того завода. А официально виноват наш завод.

Стоит отметить, что рабочий подчеркнул, что это только слухи, которые ходят между сотрудниками предприятия. Если обратиться к системе анализа компаний СПАРК, можно узнать, что у НТЗМК есть два совладельца — Олег Мелюхов, которому принадлежит 51% уставного капитала, и Виталий Парфенов (49%). Каждый из них имеет связь с несколькими другими предприятиями, однако ни одно из них официально не занимается в Екатеринбурге металлическими конструкциями.

Когда журналист портала TagilCity.ru обратился на завод за комментариями, там оказались немногословны. Секретарь передала официальный ответ управляющего заводом, Виталия Парфенова:

Задержки заработной платы на НТЗМК нет. Комментарии даваться не будут сообщили журналисту.