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Систематическую задержку заработной платы рабочим отрицают на заводе металлических конструкций в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Систематическую задержку заработной платы рабочим отрицают на заводе металлических конструкций в Нижнем Тагиле

25 апреля 2017, 18:45ЭкономикаДенис Таратонов
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