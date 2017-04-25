Служба такси «Максим» в Нижнем Тагиле оштрафована на 3 млн рублей за нечестную конкуренцию

По заявлению профсоюзной организации «Тагильское такси» была проведена проверка деятельности службы такси «Максим», которая выявила нарушение «Закона о защите конкуренции».

По сути, компания «Максим» искусственно управляла расценками на услуги такси в Нижнем Тагиле, что привело к нечестной конкуренции.

Антимонопольная служба по результатам проверки выявила административные нарушения в работе компании и оштрафовала ООО «Максим-Нижний Тагил» на три миллиона рублей, сообщает РИА URA.RU. В УФАС уточняют, что компания имеет право обжаловать решение в арбитражном суде.