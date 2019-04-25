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Бидонько пообещал Асбесту 320 миллионов из областного бюджета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бидонько пообещал Асбесту 320 миллионов из областного бюджета

Сегодня, 14:38ЭкономикаФото: Страница Натальи Крыловой во Вконтакте
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