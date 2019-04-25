Бидонько пообещал Асбесту 320 миллионов из областного бюджета

Денежные средства будут выделены в рамках дорожной карты, сумма в 320 миллионов рублей уже утверждена, а также составлена проектно-сметная документация.

Это и капремонт центра народного творчества, газификации двух микрорайонов, дороги. Дополнительно ещё пройдут встречи. Депутатов интересуют мелкие ремонтные работы в их округах. По ним и будет отдельная встреча,написала Крылова.

Во время встречи Бидонько ответил на вопросы о капремонтах и проблемах в сфере ЖКХ Асбеста.

На этом же заседании депутат Сергей Ларионов предложил включить в повестку вопрос об изменении регламента, позволяющий лишать депутатов мандата по представлению прокуратуры простым большинством голосов, в то время как сейчас требуется 2/3 голосов.