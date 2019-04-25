Депутаты Нижнего Тагила одобрили продажу восьми муниципальных объектов

В план приватизации вошли гараж на улице Папанина и поврежденная часть 119-го дома на улице Весенней.

Помимо этого, на продажу выставят пять помещений, находящихся на цокольных и первых этажах зданий на Новострое, Юности, Первомайской, Красногвардейской, Фрунзе. Одно помещение расположено на 7, 8 этажах бывшего Дома быта «Эра».