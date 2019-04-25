Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Свердловчане в начале 2019 года взяли больше кредитов, чем годом ранее
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
47425965811 9b8983bd6e k

Свердловчане в начале 2019 года взяли больше кредитов, чем годом ранее

Сегодня, 22:26ЭкономикаАлександра ЛогиноваФото: 1Mediainvest.ru
Читайте
также
Тагильчане хотят международную выставку, музыкальный фестиваль и марафон
Доход мэра Нижнего Тагила вырос на миллион из-за продажи внедорожника
«Большой позор, что государство не готово было помочь в его начинаниях»