Свердловчане в начале 2019 года взяли больше кредитов, чем годом ранее

Первый квартал 2019 года показал рост выдачи кредитов наличными как в денежном объеме (на 24%), так и в количестве (на 14%). Жители Свердловской области за начало текущего года взяли наличными 30,7 млрд рублей против 24,8 млрд рублей в 2018 году. Вырос и средний чек — на 11%, с 240 тысяч рублей до 267 тысяч рублей.

Рост объема займов зафиксирован также по кредитным картам — 24% (7,2 млрд при 5,8 млрд годом ранее). Средний чек по ним вырос незначительно — на 2%. Специалисты связывают спрос на кредитки как с ростом доверия к картам, так и с потребностью людей в средствах на обычные покупки.

Сейчас гораздо активнее граждане стали пользоваться кредитными картами. Увеличивается число выданных карт, а также средний чек по кредитным картам. Это объяснимо тем, что КК граждане используют для покупки недорогих продовольственных товаров и оплаты различных услуг, иногда даже как вариант займа до зарплаты,рассказывает начальник отдела розничных продаж Свердловского филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Петрова.

Падение в первом квартале показали кредиты на товары, а также ипотечное кредитование. Объемы ипотеки за год сократились на один миллиард рублей. При этом на 10% (с 1,8 млн рублей до 2 млн рублей) вырос средний чек — свердловчане меньше берут ипотеку, однако на большие суммы.

Свердловская область традиционно является одной из самых «кредитных» на карте страны. По объему выданных кредитов за прошлый год у нее четвертое место. А если говорить об ипотечном кредитовании, то вообще третье. Оно и не удивительно, регион большой и индустриальный. Уменьшение ипотечного кредитования в первом квартале можно связать с общим ухудшением ситуации на данном рынке. Ключевая ставка в декабре выросла, решение о переходе к проектному финансированию (эскроу-счетам) от долевого строительства тоже не прибавляет дешевизны ипотечным кредитам. Поэтому в целом область находится в общем тренде происходящего на рынке. При этом средний рост чека по той же ипотеке говорит о возросшей дифференциации заемщиков. Кредитов берется меньше, но на большие суммы каждый. Возможно, февральское послание президента и последовавшее за ним постановление правительства о расширении применения социальной ипотеки (речь идет о государственных субсидиях) как-то изменит ситуацию в будущем. А потребительское кредитование (кредиты наличными) растет, и это скорее тревожный сигнал, поскольку ставки здесь большие, а значит, население готово занимать в том числе на невыгодных условиях, считает Татьяна Белянчикова, доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова.

За год подорожали автокредиты: они прибавили всего 1% в штуках, однако средний чек вырос на 4% и общий объем в рублях — на 10%, с 3,1 млрд рублей до 3,5 млрд рублей.