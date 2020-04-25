В Свердловской области на проекты социальных НКО выделят 558 миллионов рублей
Сегодня, 11:08ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2020 году Свердловская область потратит на проекты социально ориентированных некоммерческих организаций 558 млн рублей, сообщает департамент информполитики региона.
Большая часть средств – 530 млн рублей – будет выделена из регионального бюджета. Также программа будет реализована за счет внебюджетных средств и федерального бюджета.
Отмечается, что часть конкурсных процедур уже завершена. 30 частных детских садов и школ уже получили выплаты для педагогов. Также средства получил ряд организаций, работающих с пенсионерами, ветеранами войн, инвалидами.
Сейчас объявлен конкурс на предоставление субсидий для НКО, которые занимаются реализацией проектов для молодежи.
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