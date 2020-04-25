В Свердловской области на проекты социальных НКО выделят 558 миллионов рублей

Большая часть средств – 530 млн рублей – будет выделена из регионального бюджета. Также программа будет реализована за счет внебюджетных средств и федерального бюджета.

Отмечается, что часть конкурсных процедур уже завершена. 30 частных детских садов и школ уже получили выплаты для педагогов. Также средства получил ряд организаций, работающих с пенсионерами, ветеранами войн, инвалидами.