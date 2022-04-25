Капремонт Западных очистных сооружений в Тагиле обойдется в 4,5 млн рублей

Напомним, в 2020 году «Водоканал-НТ» заключил контракт на ремонт Западных очистных сооружений с ООО «Викора», однако после этого Нижнетагильская природоохранная прокуратура проверила выполнение предыдущего предписания и пришла к выводу, что «Водоканал» не смог подтвердить исполнение судебного акта.