Капремонт Западных очистных сооружений в Тагиле обойдется в 4,5 млн рублей

Капремонт Западных очистных сооружений в Тагиле обойдется в 4,5 млн рублей
Капремонт Западных очистных сооружений в Тагиле обойдется в 4,5 млн рублей
Сегодня, 14:57Экономика
ООО «Водоканал-НТ» ищет подрядчика на капремонт песколовки и чаши отстойника Западной системы очистных сооружений, находящейся на Кушвинском тракте, 25.

Согласно документации, подрядчик выполнит капитальный ремонт и гидроизоляцию чаши отстойника в местах крепления балок и водосбросных лотков вторичного радиального отстойника № 1. Также специалисты реконструирует песколовку: заменить тяговую цепь, направляющие конструкции цепи, решетки для удаления песка.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 29 апреля 2022 года. Выполнить все работы подрядчик должен до 25 августа 2022 года.

Сам отстойник представляет собой радиальный железобетонный резервуар диаметром 40 м, объемом зоны отстаивания 4,5 кубометра, глубиной 3,65 м. Песколовка — сооружение скребкового типа, удаляющее песок с площади 120 кв. м.

Напомним, в 2020 году «Водоканал-НТ» заключил контракт на ремонт Западных очистных сооружений с ООО «Викора», однако после этого Нижнетагильская природоохранная прокуратура проверила выполнение предыдущего предписания и пришла к выводу, что «Водоканал» не смог подтвердить исполнение судебного акта.

Сюжеты:
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