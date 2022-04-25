Получение электронной подписи для бизнеса в банке Тинькофф

КЭП представляет собой специализированную электронную подпись аналогичную стандартной для подтверждения подлинности документов, бумаг, отчетов. Она используется для работы с партнерами, контрагентами и государственными службами.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) необходима предпринимателям и владельцам компаний для подтверждения подлинности бумаг и документов. Например, это условие требуется для сдачи отчетов в налоговую службу или пенсионный фонд. Банк Тинькофф предлагает своим клиентам получить КЭП для онлайн-касс, порталов, отчетности, ЭДО и торгов. Для этого пользователю необходимо внести свои данные и отправить заявку прямо на сайте. Затем с клиентом связывается специалист сервиса для уточнения деталей. Получить подпись можно любым удобным способом. Для чего требуется КЭП? Для многих организаций и предпринимателей КЭП является важным и обязательным атрибутом. Электронная подпись предназначена для решения многих бизнес-задач и целей: упрощение оборота электронных документов с контрагентами и государственными службами;

сдача бухгалтерских отчетов и налоговых деклараций в специализированные службы (ФСС и ПФР);

маркировка, регистрация онлайн-кассы, взаимодействие с ФТС;

онлайн-переписка со специалистами пенсионного фонда и налоговой службы;

использование ЭДО для подписи документов и обмена ими в специальной системе документооборота. Также КЭП применяется организациями и индивидуальными предпринимателями при участиях в электронных торгах на интернет-площадках. То есть, использовать ее можно для коммерческих торгов или государственных закупок. Преимущества получения КЭП в банке Тинькофф Благодаря выгодным и комфортным условиям, предоставляемым банком Тинькофф, оформить КЭП можно оперативно и в режиме онлайн. Также есть возможность дополнительного получения лицензии на КриптоПро и USB-носителя. Другими преимуществами выступают: короткие сроки оформления — от двух дней;

возможность курьерской доставки;

круглосуточная поддержка менеджеров в онлайн-чате;

удобство получения КЭП;

консультация по всем интересующим вопросам. Усиленную квалифицированную электронную подпись компании и предприниматели могут применять в разных ситуациях. Например, КЭП позволяет участвовать в госзакупках, законно сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность, заключать договора с контрагентами и партнерами. Также она предназначена для регистрации в ЕИС, получения аккредитации, подключения онлайн-касс, работы с системами маркировки. Сотрудники банка Тинькофф окажут помощь в регистрации, оформлении и получении КЭП для любой фирмы. Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673. 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

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