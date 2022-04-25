Получение электронной подписи для бизнеса в банке Тинькофф

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) необходима предпринимателям и владельцам компаний для подтверждения подлинности бумаг и документов. Например, это условие требуется для сдачи отчетов в налоговую службу или пенсионный фонд. Банк Тинькофф предлагает своим клиентам получить КЭП для онлайн-касс, порталов, отчетности, ЭДО и торгов. Для этого пользователю необходимо внести свои данные и отправить заявку прямо на сайте. Затем с клиентом связывается специалист сервиса для уточнения деталей. Получить подпись можно любым удобным способом.
Для многих организаций и предпринимателей КЭП является важным и обязательным атрибутом. Электронная подпись предназначена для решения многих бизнес-задач и целей:
Также КЭП применяется организациями и индивидуальными предпринимателями при участиях в электронных торгах на интернет-площадках. То есть, использовать ее можно для коммерческих торгов или государственных закупок.
Благодаря выгодным и комфортным условиям, предоставляемым банком Тинькофф, оформить КЭП можно оперативно и в режиме онлайн. Также есть возможность дополнительного получения лицензии на КриптоПро и USB-носителя. Другими преимуществами выступают:
Усиленную квалифицированную электронную подпись компании и предприниматели могут применять в разных ситуациях. Например, КЭП позволяет участвовать в госзакупках, законно сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность, заключать договора с контрагентами и партнерами. Также она предназначена для регистрации в ЕИС, получения аккредитации, подключения онлайн-касс, работы с системами маркировки. Сотрудники банка Тинькофф окажут помощь в регистрации, оформлении и получении КЭП для любой фирмы.
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