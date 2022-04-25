В 8 раз снизилось за год число безработных в Нижнем Тагиле

В 8 раз снизилось за год число безработных в Нижнем Тагиле
В 8 раз снизилось за год число безработных в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:00ЭкономикаФото: 1MI
В 2020 году в Нижнем Тагиле было официально зарегистрировано 7,1 тысячи безработных, а в 2021 году их число снизилось до 881 человека.

За год уровень зарегистрированной безработицы уменьшился с 3,91% до 0,51%. Наибольший рост безработных за последние пять лет в Нижнем Тагиле зарегистрирован в 2020 году, во время пандемии COVID-19. C 2019 года он возрос с 755 до 7,1 тысячи человек (+850%).

В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, безработным государство дополнительно выплачивало пособие в размере МРОТ, а также по три тысячи рублей ежемесячно на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако когда пособия отменили, начался спад безработицы.

Напомним, в 2020 году почти 100 тысяч жителей Свердловской области получили пособие по безработице. Наибольшее число нетрудоустроенных людей было зарегистрировано в июне.

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