Заливка фундамента мусоросортировочного комплекса стартовала в Нижнем Тагиле

Заливка фундамента мусоросортировочного комплекса стартовала в Нижнем Тагиле
Заливка фундамента мусоросортировочного комплекса стартовала в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:20ЭкономикаФото: 1MI
Возведение мусоросортировочного комплекса продолжается в Нижнем Тагиле. Строители начали заливать фундамент.

Накануне 24 апреля прошла встреча главы города Владислава Пинаева и директора АО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова. Они обсудили ход работ на строительной площадке.

Глава города заявил, что запуск нового комплекса имеет существенное значение для Нижнего Тагила. По его словам, он участвует в создании новой отрасли экономики по сбору, обработке и утилизации мусора.

В городе появится порядка трехсот рабочих мест. Для экологии это необходимый проект. Критически важно для улучшения ситуации направлять как можно больше отходов на переработку, а не на захоронение. Строительство МСК позволит эффективно нам это реализовать, сказал мэр.

По словам Дмитрия Буданова, основное внимание в апреле было сосредоточено на производственном корпусе и участке для размещения ТКО. Подрядчики уже разработали котлован и начали заливать фундаменты. Также запущено производство металлоконструкций для каркаса производственного корпуса. Монтаж планируется провести во втором квартале 2022 года.

На участке, где будут размещать ТКО проводятся земляные работы и строится ограждающая дамба. На площадке одновременно работают 27 человек и 12 единиц спецтехники. В ближайшее время также планируется начать монтаж ограждения и подготовить котлован на участке компостирования, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, строительство нового мусоросортировочного комплекса стартовало в Нижнем Тагиле 2 марта. Планируется, что он станет одним из крупнейших в Свердловской области и будет иметь мощность не менее 185 тысяч тонн в год. Общая стоимость работ составляет почти 3 миллиарда рублей.

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ЭкологияКасается каждогоНижний Тагил
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