Гендиректор нижнетагильского «Уралвагонзавода» обсудил преспективы работы корпорации с представителями Кубы
25 мая 2017, 07:30Экономика
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Накануне гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов обсудил с представителями Кубы перспективы работы корпорации на острове. Переговоры прошли с заместителем председателя Совета министров, минэкономики и планирования Рикардо Кабрисасом и представителями иных кубинских ведомств.
Сюжеты: Нижний Тагил
На встрече обсуждались конкретные вопросы ведения профильного сотрудничества в гражданской области и вопросы оборонно-промышленного взаимодействия.
На Кубе очень хорошо знают «Уралвагонзавод» и четко понимают, что у нас есть направления по производству как военной, так и гражданской техники передает ТАСС слова Александра Потапова.
В целом, по словам Александра Потапова, переговоры прошли в позитивном ключе. Планируется, что по итогам встречи будут приняты конструктивные решения.
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