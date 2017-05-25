Российские продавцы зерна оказались в трудном положении: в 100% случаев им отказывают при перевозке товара в Латвию
25 мая 2017, 17:55Экономика
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Из-за запретов и ограничений, введенных Египтом и Турцией, для российских экспортеров зерна значительно усугубилась ситуация с его перевозкой по направлению зарубежных портов на берегу Балтийского моря.
Российский зерновой союз обратился к РЖД с просьбой – наладить экспорт зерна в Прибалтику, в частности, в Латвию, об этом сообщается на сайте Agro2b.ru.
Трейдеры сообщают о том, что из-за бездействия РЖД им отказывают в 100% случаев. По этой причине накапливается экспортный потенциал, который сейчас составляет 40 млн тонн : это в два раза больше, чем было в 2016 году.
В 2017 году ожидается большой урожай, что беспокоит продавцов из-за проблем с транспортировкой. Могут упасть цены на внутреннем рынке и произойти потери зерна, находящемся на хранении, сообщает президент РЗС Аркадий Злочевский.
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