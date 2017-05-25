Российские продавцы зерна оказались в трудном положении: в 100% случаев им отказывают при перевозке товара в Латвию

Российский зерновой союз обратился к РЖД с просьбой – наладить экспорт зерна в Прибалтику, в частности, в Латвию, об этом сообщается на сайте Agro2b.ru .

Трейдеры сообщают о том, что из-за бездействия РЖД им отказывают в 100% случаев. По этой причине накапливается экспортный потенциал, который сейчас составляет 40 млн тонн : это в два раза больше, чем было в 2016 году.