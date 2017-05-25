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Российские продавцы зерна оказались в трудном положении: в 100% случаев им отказывают при перевозке товара в Латвию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Российские продавцы зерна оказались в трудном положении: в 100% случаев им отказывают при перевозке товара в Латвию

25 мая 2017, 17:55Экономика
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