Торговля сигаретами в интернете в России осталась под запретом
25 мая 2017, 15:35Экономика
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Минэкономразвития РФ оставил под запретом торговлю сигаретами онлайн.
В Министерстве экономразвития не разрешили легализовать продажу сигарет через интернет. В ведомстве заявили, что считают торговлю табачными изделиями онлайн совершенно нерентабельной.
Также специалисты уверены, что не стоит расширять каналы их продажи. Такая позиция Минэка объясняется еще и борьбой с табакокурением.
Эксперты отмечают, что в странах Европы и США также торговля сигаретами онлайн находится под запретом, сообщает газета «Известия».
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