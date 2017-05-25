Торговля сигаретами в интернете в России осталась под запретом

В Министерстве экономразвития не разрешили легализовать продажу сигарет через интернет. В ведомстве заявили, что считают торговлю табачными изделиями онлайн совершенно нерентабельной.

Также специалисты уверены, что не стоит расширять каналы их продажи. Такая позиция Минэка объясняется еще и борьбой с табакокурением.

Эксперты отмечают, что в странах Европы и США также торговля сигаретами онлайн находится под запретом, сообщает газета «Известия».