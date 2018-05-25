Экспорт зерна в России рекордно вырос за 2017-2018 годы

По данным Русагротранса, в 2017-2018 годах за весь сезон возрастало количество железнодорожных отгрузок зерна: так, с октября 2017 по январь 2018 года перевоз составил примерно 1,7 млн тонн в месяц, а в минувшем сезоне - 1,1-1,5 млн тонн. В первые 2 месяца весны 2018 года было отправлено больше чем 1,9 млн тонн зерна в месяц.

Сотрудники центра АО Русагротранс определили итоги вывоза зерна из страны в период 2017-2018 годов: объем железнодорожных отгрузок впервые увеличится до 18,6 млн тонн, что в 1,7 раза больше, чем в минувшем сезоне. Эти цифры являются рекордными.

Все регионы страны, в которых производят зерновые культуры, исключая Краснодарский и Ставропольский края, достигают высоких результатов в вывозе зерна за границу. Как сообщает Русагротранс, вывоз злаковой культуры из Курской и Тамбовской областей увеличил показатели предыдущего сезона в 2,4 раза (1,18 млн тонн и 1,0 млн тонн соответственно), Волгоградская область транспортировала в 2,6 раза больше зерна (1,65 млн тонн), Саратовская область увеличила прежние показатели в 3,6 раза (1,47 млн тонн).

Наряду с тем, что восточные области достаточно удалены от находящихся на юге России основных портов вывоза, специалисты Русагротранс говорят, что и они не остались в стороне: перевоз из Оренбургской области повысился до 425 тыс. тонн, данный показатель в 4 раза больше объемов сезона 2016-2017 годов, экспорт из Омской области увеличился до 325 тыс. тонн (вырос в 3,2 раза), отгрузка из Новосибирской области не производилась, и теперь она составляет 234 тыс. тонн, вывоз зерна из Алтайского края составлял 13 тыс. тонн, а вырос до 129 тыс. тонн.

Так, в настоящее время вывоз зерна из страны увеличится до 53,2 млн тонн. Бобовые и мука, перевозимые в страны, входящие в ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан), увеличат свое количество до 55,6 млн тонн. Через российские порты, по информации сотрудников АО Русагротранс, будет отгружено на экспорт около 49 млн тонн (в совокупности мощность российских портов по перевалке - примерно 55 млн тонн).

Центр АО Русагротранс допускает возможным увеличение совокупного количества собранного урожая в 2018 году до 126 млн тонн, что ниже рекордного числа 2018 года (135,4 миллиона тонн). Также, переходящие запасы позволят спрогнозировать возможности вывоза зерна из страны в будущем сезоне до 50-51 млн тонн.

Справка

Компания Русагротранс входит в Железнодорожный холдинг РТК , специализирующийся на перевозке аграрных и лесных грузов. Холдинг РТК основан Константинином Засовым и Константином Синцовом Основные активы — зерновой оператор «Русагротранс», «Транслес» (лесные грузы), «ЛП Транс» (минерально-сырьевые и химические грузы), Грузовая компания, казахстанский зерновой оператор «Астык Транс» и СП с Азербайджаном в области перевозки аграрных грузов «Азрустранс». Парк в управлении — порядка 65 тыс. вагонов. Основные акционеры — Константин Засов и Константин Синцов. Согласно рейтингу железнодорожных операторов «Infoline-Аналитики» холдинг. РТК, входит в топ 3 по количеству парка в управлении. Консолидированная выручка холдинга по МСФО за 12 месяцев 17 года, закончившиеся 30 июня,— 35,15 млрд руб., EBITDA — 9,99 млрд руб. Консолидированный грузооборот за тот же период — 77,9 млрд тоннокилометров. К. Синцов и К. Засов основали компанию «Русагротранс» в 2008 году. Как сообщала газета Коммерсант Засов и Синцов занимаются перевозками зерна с начала 2000х, вместе с Олегом Рогачевым и другими топ менеджерами холдинга.