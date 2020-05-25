Купить или заказать текст для сайта: что лучше

Если вам требуется текст или тексты для сайта - есть два выхода.
Первый - заказать работу копирайтеру, который за какое-то время напишет ровно то, что вам требуется. Второй - купить уже готовую работу. Давайте разберемся, что и когда удобнее сделать.
Когда лучше купить готовую статью
Прежде всего, нужно развеять некоторые предубеждения. Покупая готовую статью - к примеру, в магазине статей на бирже контента Копилансер - вы получаете такую же качественную работу, как и в случае исполнения под заказ.
Все тексты в магазине статей:
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уникальные - они нигде не размещались в интернете и будут работать на SEO-продвижение,
прошли проверку правописания и качества на бирже.
Таким образом, можно не бояться покупать готовые тексты. И в этих случаях они вас здорово выручат:
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Если нужно срочно наполнить сайт тематическими статьями или немедленно совершить публикацию. Тексты в магазине уже готовы. Оплачиваете - и можете ставить на сайт.
Если вам требуются регулярные публикации в пределах широкой тематики. К примеру, для портала о моде и красоте не обязательно заказывать статьи у копирайтера индивидуально и ждать их исполнения. Достаточно купить готовые тексты этой тематики.
Если вам удобнее сразу видеть, за что вы платите. Покупая готовый текст, вы можете ознакомиться с ним до оплаты. В случае сотрудничества с копирайтером, деньги также перечисляются лишь после того, как заказчик утвердил готовую работу. Но если вас что-то не устроит - время будет потеряно.
Когда лучше заказать текст у копирайтера
Конечно же, магазин статей - это не панацея на все случаи жизни. Есть много вариантов, когда лучше заказать статью на copylancer.ru:
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Необходимы тексты, которые расскажут о вашей компании, бизнесе, услугах. Здесь другого выхода нет - только рассказывать копирайтеру о чем писать и дожидаться, когда работать будет сделана. Рекомендуем обратиться на Копилансер, если вам требуется срочное выполнение работы.
Если нужны тексты для социальных сетей. Тексты для соцсетей должны быть адаптированы именно к вашим страничкам. То, каким должен быть текст, зависит от слишком многих факторов: какая социальная сеть используется, кто ваша целевая аудитория, какие предложения вы сейчас продвигаете и т.д. Не рекомендуем покупать готовые тексты в этом случае.
Вам нужны тексты узкой специализации. Даже в этом случае рекомендуем сперва проверить схожие тематики в магазине статей - вдруг повезет и найдется то, что необходимо. Но если нужной тематики в магазине нет - всегда можно заказать текст копирайтеру на Копилансер.
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