Купить или заказать текст для сайта: что лучше

Если вам удобнее сразу видеть, за что вы платите. Покупая готовый текст, вы можете ознакомиться с ним до оплаты. В случае сотрудничества с копирайтером, деньги также перечисляются лишь после того, как заказчик утвердил готовую работу. Но если вас что-то не устроит - время будет потеряно.