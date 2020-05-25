На Урале трое полицейских оставили мужчину с тяжелыми ранениями и подделали протокол

По информации следствия, фигурантами дела являются двое мужчин и одна женщина, которые на момент совершения преступления работали в отделении взвода патрульно-постовой службы в Сысерти.

Инцидент произошел в июле 2019. Обвиняемые прибыли на вызов, где обнаружили нетрезвого мужчину с ранениями. Однако сотрудники не стали вызывать скорую помощь, а увезли пострадавшего в малолюдное место, где и оставили. Перед этим полицейские опросили женщину, вызвавшую их, о случившемся, но в протокол внесли заведомо ложные сведения, что в подъезде мужчина на момент их прибытия отсутствовал.

Поддельный протокол они передали участковому уполномоченному, который принял решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

В то же время местные жители обнаружили пострадавшего и вызвали сотрудников скорой помощи. В больнице было установлено, что мужчиной получены травмы расцениваемые как тяжкий вред здоровью.

По итогам сбора доказательств, дело было направлено в суд на рассмотрение.